Undici City Angels in stazione e in centro

"Partiamo con questo progetto che guarda alla sicurezza e alla solidarietà, elementi essenziali per la nostra amministrazione e per la città". Con queste parole il sindaco Augusto Airoldi ha annunciato l’arrivo ufficiale dei City Angels a Saronno, un progetto che punta a coniugare impegno sociale e supporto concreto alla comunità. Il gruppo, per ora composto da 11 volontari, ha completato un intenso percorso di formazione, come spiegato da Mario Furlan, fondatore dei City Angels. "Abbiamo ricevuto oltre trenta richieste di adesione. Alcune sono state scartate dopo un’attenta selezione telefonica e colloqui personali. Ora siamo pronti a partire con i primi servizi operativi". La squadra sarà attiva nella zona della stazione e in centro, offrendo aiuto a chi è in difficoltà e collaborando con le forze dell’ordine per garantire sicurezza. Tra i volontari, guidati dal coordinatore Roberto Ponti, finanziere in congedo, e dal vicecoordinatore Maurizio Casapollo, ex funzionario di banca, ci sono cittadini motivati da valori di solidarietà e fratellanza.

"Le giornate di formazione sono state intense – hanno commentato Ponti e Casapollo – ma abbiamo già costruito un gruppo unito e affiatato. Siamo pronti a metterci all’opera". Il vicecommissario della polizia locale, Ciro Crivellaro, ha espresso entusiasmo. "I City Angels saranno un punto di riferimento importante. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco per garantire sicurezza e supporto". Il gruppo avrà sede nei locali dell’Unitre in via San Giuseppe.

Sara Giudici