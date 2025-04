Undici borse di studio agli studenti Liuc: "Un premio al loro talento e all’impegno"

Undici riconoscimenti, per un valore complessivo di 28mila euro. La Liuc ha gratificato i suoi studenti, assegnando loro le borse di studio. I premiati sono Rebecca Affatato e Tommaso Dell’Orto (borsa Rotary Club La Malpensa) Giorgia Bassetti (Associazione Amici della Liuc), Alessandra Crotti (in memoria di Aldo Ferrazzi) Lisa Todeschini (in memoria di Angelo e Giovanna Girola), Michele Rossini (I-AER), Lucrezia Scinica (borsa azienda Maghetti), Camilla Caldiroli, Filippo Caldiroli, Michele Rampinini, Guglielmo Vasirani (premio di merito Comune di Castellanza). Il grazie di cuore ai donatori è arrivato dal presidente dell’Ateneo, Riccardo Comerio, e dal rettore Anna Gervasoni.

"I giovani sono un investimento per la nostra realtà e per il nostro territorio", ha rimarcato Comerio. "Donare una borsa significa motivare i ragazzi, è un elemento fondamentale per consentire loro di dare il massimo", ha sottolineato il rettore rivolgendosi poi direttamente a loro: "Farete una grande carriera e mi auguro possiate essere voi stessi, un domani, ad aiutare altri giovani. Siete voi i protagonisti di un futuro migliore".

"La borsa di studio è un atto di fiducia che premia il valore, il potenziale e l’impegno di noi studenti, è inoltre un segnale forte che sia un laureato Liuc a essere donatore", ha commentato Michele Rossini, primo anno di laurea magistrale in Economia, Management e Governance, che ha ricevuto il riconoscimento di I-Aer, l’Institute of Applied Economic Research fondato e diretto da Fabio Papa, un tempo borsista e da qualche anno donatore. S.V.