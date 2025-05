Un’altra tragedia sulle strade. Scontro fatale tra auto e moto. Sbalzato a terra, muore a 56 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia, ieri pomeriggio a Casciago. La vittima, ancora una volta, è un motociclista: Leonardo Puggioni, 56 anni, residente in paese. Fatale per il cinquantaseienne lo scontro con un’auto avvenuto poco dopo le 16 in via Manzoni. Subito è partita la richiesta di intervento ai soccorsi: sul posto sono arrivati in codice rosso gli operatori dell’Areu ed è stato attivato anche l’elisoccorso da Como. Ai soccorritori le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime a causa dell’impatto violento sull’asfalto: la moto dopo l’urto è finita a bordo della strada e il motociclista è stato sbalzato a terra. Inutili i tentativi di salvargli la vita: trasportato con la massima urgenza in ospedale, il cinquantaseienne è deceduto a causa dei traumi riportati che si sono rivelati troppo gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale. Ieri era ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che non ha lasciato scampo al motociclista. Profondo il cordoglio nel paese dove era l’uomo conosciuto.

Sempre nel pomeriggio soccorsi di nuovo in azione per un incidente a Clivio: coinvolto un trattore, ferito il giovane che era bordo, un ventitreenne. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto il personale sanitario con l’ambulanza, allertato l’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita. Da chiarire le cause dell’incidente.