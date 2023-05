Una vita dedicata agli altri E per l’ex sindaco Galli spunta una Rosa camuna

di Silvia Vignati

A un già ricco palmarès, si aggiunge ora anche la Rosa camuna. Carmen Galli riceverà sabato pomeriggio, in Auditorium Testori, il riconoscimento che Regione Lombardia assegna annualmente a persone, imprese, enti, e associazioni che si sono distinti per impegno, operosità, creatività e ingegno. Quella di Carmen, la prima sindaca donna del Comune di San Vittore Olona (che ha retto per ben diciassette anni) è sempre stata una vita spesa a servizio degli altri. "Il premio che riceverò è uno stimolo a impegnarmi ancora di più - commenta -, con maggior grinta e ostinazione. Dopo il Covid, ciascuno di noi può aiutare a ricostruire le comunità, rese fragili dalla pandemia. C’è grande malessere nella società: voglio impegnarmi ad ascoltare più nel profondo le persone, dobbiamo bandire l’indifferenza. La Rosa camuna mi sprona a fare meglio". Galli, sopravvissuta a uno spaventoso incidente lo scorso anno, mentre camminava su un’arteria trafficatissima di Legnano, non ha mai lesinato il suo impegno a supporto delle persone bisognose, che fossero vecchi o bambini. Capace di organizzare lezioni di storia dell’arte nella Rsa del paese, di far dialogare gli anziani con i figli all’estero grazie alla tecnologia, o di inventarsi premi per le imprenditrici o per i disabili. Di improvvisare una visita a chi non esce di casa per malattia, di smorzare un’atmosfera cupa. I terreni in cui si è mossa sono quelli degli incarichi pubblici e il mondo del privato sociale. Guardiamo un po’ da vicino il suo curriculum vitae: ufficiale al merito della Repubblica italiana, presidente della Castoro sport di Legnano, fondatrice del Lions Club San Vittore Olona, consigliere della Fondazione Ticino Olona, componente del cda della Fondazione Mantovani, fondatrice del Telefono rosa dell’area del Legnanese, fondatrice e presidente dell’Università della terza età Lions, difensore civico Unicef, socia di Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) Bpw Italy. Recentemente un attestato di stima l’ha nominata "Amicus ministerii civium", amico dell’impegno civico. Lo ha ricevuto dalle mani dell’attuale sindaca, Daniela Rossi, nell’ambito di una serata del Lions Club locale. L’attestato si chiude così: "Considerato che Ella svolge sempre con coraggio e determinazione il suo impegno nel sociale, trasmettendo ottimismo per il futuro".