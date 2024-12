Una nuova pista ciclabile da Creva fino alla Svizzera

Il Comune di Luino si è aggiudicato due bandi. Il primo per una pista ciclabile di collegamento tra Italia e Svizzera, dalla frazione di Creva fino al comune elvetico di Tresa. L’infrastruttura collegherà il centro in riva al Lago Maggiore al valico di Fornasette, connettendosi alla ciclabile del Canton Ticino. Sarà installata la segnaletica necessaria e verranno predisposti i servizi di supporto per garantirne la funzionalità e la sostenibilità. L’altro progetto prevede la bonifica e il recupero degli storici sentieri di valico del Palone. L.C.