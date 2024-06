Una notte di guerriglia. Allontanati dal locale. Lo prendono d’assalto

GAVIRATE (Varese)

Notte folle a Gavirate, preso d’assalto da tre nordafricani ubriachi “Il Cortile di Lorenzo“ in piazza Matteotti. Indagano i carabinieri, che ieri hanno già individuato i protagonisti della guerriglia: per due è scattato il fermo; per il terzo, minorenne, la denuncia. L’accaduto ha suscitato forte allarme. In un primo momento si era pensato a uno scontro tra bande di stranieri rivali, com’è accaduto a maggio a Gallarate nella zona della stazione. Invece secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’assalto da parte dei nordafricani è stato un raid messo in atto per vendetta dopo essere stati allontanati dal locale.

Un ventiseienne, uscito da “Il Cortile di Lorenzo“, è stato colpito da un pugno in faccia e quindi accompagnato al Pronto soccorso. I tre stranieri ubriachi stavano creando disturbo, pertanto intorno alle 2 tra sabato e domenica sono stati invitati ad allontanarsi. La situazione sembrava tornata tranquilla, ma solo per poco perché i tre sono tornati in piazza Matteotti e per vendicarsi hanno dato vita a una vera e propria guerriglia, una scena mai vista in città. I nordafricani sono tornati armati di spranghe, quindi contro il locale hanno lanciato di tutto, sassi, vasi e persino bidoni della spazzatura, causando pesanti danni.

Barricati nel locale il personale e alcuni avventori, con le porte chiuse per impedire al gruppetto di continuare anche all’interno il devastante assalto. Nel frattempo era partita la richiesta d’intervento, sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari che hanno accompagnato in ospedale il ventiseienne colpito al volto. Le indagini sono state subito avviate, e già nella giornata di ieri hanno permesso ai militari di identificare i protagonisti della notte di violenza, appunto due maggiorenni fermati e un minorenne, denunciato.

L’episodio di Gavirate è il più grave tra quelli accaduti nella notte del fine settimana, quando gli operatori del soccorso hanno dovuto effettuare diversi interventi per malori causati da abuso di alcol da parte di ubriachi tra i 19 anni e i 52 anni. Un copione che si ripete in modo preoccupante ogni fine settimana, generando un crescente allarme.