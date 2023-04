Una finestra sulla storia Al festival letterario faraoni e mitologia greca

di Paolo Girotti

Mettere in evidenza il filo rosso che collega il passato con il presente, esattamente come capita con il Palio, sotto la cui ala questa manifestazione è nata: è questo l’obiettivo della prima edizione del festival di letteratura storica "La storia tra le righe" che ha preso il via ieri sera e che proseguirà in questo fine settimana nelle due sedi del Castello Visconteo e di Villa Jucker a Legnano. La manifestazione nasce con l’appoggio di Fondazione Palio e del Comune, ed è stato ideato e curato da Incipit Eventi culturali e letterari di Amanda Colombo, con la collaborazione di Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Statale di Milano, Università degli Studi Milano Bicocca e Fondazione Arte della Seta Lisio-Firenze. Ieri sera è stato Marcello Simoni ad "aprire le danze" con un incontro dal titolo "La Storia nelle storie: la magia del romanzo storico".

Le mattine di oggi e domani saranno dedicate a incontri accademici organizzati in collaborazione con le due università milanesi partner: Laura Pepe con "Niente è più moderno della Grecia Antica", oggi alle 11, e Duccio Balestracci con "L’altra faccia della medaglia", domani alle 11.

Nei pomeriggi di oggi e domani, invece, gli incontri con autori di narrativa e saggistica storica: oggi toccherà a Paola Cereda ("Resistere per esistere", alle 15), Federico Canaccini ("Suona, suona campanina", alle 17), Fulvio Ferrario ("Datemi un martello", alle 19) e, infine, Marco Buticchi ("Egittomania", alle 21), che regalerà un’affascinante ipotesi sul mistero della morte del Faraone bambino. Domani arriverà il turno di Luigi Barnaba Frigoli ("Se vuoi che una cosa venga fatta chiedi a una donna", alle 15), Carla Maria Russo ("Il miraggio di Ellis Island", alle 17), e Alessandro Milan ("Il segno della memoria, alle 19): l’incontro di chiusura del Festival ("Anticostituzione", domenica 16 aprile alle 21) è affidato all’ex magistrato (uno dei componenti del pool “mani pulite“ della Procura di Milano), giurista e saggista Gherardo Colombo. In programma anche tre laboratori a tema storico dedicati ai più piccoli: "Mistero al Castello" (oggi alle 11, dai 10 anni), "Dov’è finito il tesoro degli Allahakbarries?" (domani alle 11, dagli 8 anni) e "Alla scoperta del Castello: storia e storie delle contrade" (domani alle 16, 4-8 anni). Gli incontri saranno moderati da Amanda Colombo, ideatrice e curatrice del Festival, Alessio Francesco Palmieri Marinoni, storico della moda e del costume, e Laura Defendi, giornalista.