Una domenica senz’auto “EcoRun” anima la città

di Lorenzo Crespi

Non solo un appuntamento sportivo, ma più in generale una festa per la città lunga tutto un weekend. EcoRun Varese celebra la sua quarta edizione sabato 15 e domenica 16 aprile. Ad illustrare il programma podistico nel corso dell’evento di presentazione è stato il presidente Giuseppe Micalizzi.

Sono quattro i percorsi possibili, a partire dalla novità del 2023: la mezza maratona, denominata ufficialmente EcoRun Varese 21100 Half-Marathon. Il percorso partirà dal centro per poi raggiungere l’area di Masnago e delle Bettole, toccando i luoghi paesaggistici più belli di Varese oltre che i punti simbolo dello sport: Stadio, Palazzetto, Palaghiaccio e Ippodromo.

L’altra gara competitiva è quella da 10 km (che ha validità di campionato provinciale Fidal Master), e completano la proposta le due gare non competitive da 5 e 10 km. "La mezza maratona nazionale sarà anche campionato regionale del Cus Lombardia: verranno giovani atleti dalle università della Regione", ha detto Micalizzi. Quindi il ringraziamento ad amministrazione comunale e Polizia locale, "che hanno reso e renderanno possibile tutto questo ponendo la corsa in totale sicurezza, con l’ausilio importantissimo di oltre 150 volontari".

Il vice presidente Gianni Izzo ha invece illustrato il programma extrapodistico. "EcoRun Varese nasce come evento ecosolidale e proprio per questo avrà un vasto assortimento di eventi collaterali".

Il cuore sarà lo sport village in centro, ancora più ampio dell’anno scorso, che vedrà la partecipazione delle società sportive di Varese, dalle più note a quelle a cui si vuole dare visibilità. Quindi le visite guidate con la possibilità di salire sulla Torre civica, i musei aperti e gli itinerari botanici. Un weekend per vivere la città in modo diverso. "Ma soprattutto festeggeremo la prima domenica ecologica di Varese, con una maxi isola pedonale per tutta la giornata".

Una domenica senz’auto in centro con uno scopo benefico: saranno sostenute le attività di Centro Gulliver e Airc. Domenica 16 si svolgerà in concomitanza anche il Lions Day, con eventi, attività informative e screening medici gratuiti.