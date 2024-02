Una cura di bellezza per piazza Libertà grazie ai fondi del Pnrr

Settecentomila euro dal Pnrr per rendere piazza Libertà, il cuore di Saronno, più fruibile e funzionale per gli eventi e con una maggior comodità nella vita quotidiana. Partirà a metà febbraio il cantiere "a rate" che in 8 mesi "rigenera" l’area tra il sagrato e corso Italia. "L’obiettivo – ha esordito nella conferenza stampa l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli – è che sia uno spazio fruibile e ordinato per la vita di tutti i giorni ma anche per per eventi piccoli e grandi. Garantendo sempre la sicurezza".

Tanti e diversi gli interventi da quelli nel sottosuolo per creare diversi sottoservizi come l’illuminazione di sicurezza, la videosorveglianza, i dispostitivi sonori per annunci in caso di emergenza e nuovi punti per l’alimentazione elettrica "in modo da garantire l’uso della piazza con il palco in due punti".

Fulcro dell’intervento la riqualificazione della pavimentazione che manterrà il disegno e i colori attuali (realizzato negli anni Novanta con l’amministrazione del sindaco Tettamanzi): "I sassi che ci sono ora – ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi – sono scomodi anche per le calzature delle signore. Saranno sostituiti in modo che la fruizione sia più confortevole per chi cammina ma anche per la posa di sedie per gli eventi". Tra le novità il definitivo addio alla fontana: "Negli ultimi anni non è mai stata funzionante e non garantisce ne valore architettico ne particolare emozione". Al suo posto, nel progetto che ha ottenuto anche l’ok alla Soprintendenza, un’aiuola che, come le altre della piazza, non avrà più il prato: "C’è una diversa sensibilità che sta nascendo – ha spiegato l’agronomo – e anche per questo abbiamo pensato ad una serie di piante perenni con colori e forme diverse. Saranno essenze resistenti alla siccità e al caldo ma ci sarà impianto irrigazioni". Il cantiere sarà attivato a zone: "La prima sarà la più grande – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Franco Casali – poi man mano saranno fasce della piazza più piccole ad essere interessate dai lavori garantendo sempre l’accesso alla chiesa anche per matrimoni e funerali e quello a tutti le attività commerciali della piazza".

Sara Giudici