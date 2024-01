Un super black-out. Mille case e attività senza corrente per ore

Oltre mille utenze tra abitazioni private, attività industriali e commerciali sono rimaste senza corrente elettrica per diverse ore nella serata di venerdì 5 gennaio. Come spiegato in una nota dell’Amministrazione comunale, proprio per rassicurare e informare i cittadini, il problema è stato causato da un guasto ad una cabina elettrica al confine con Saronno. Ed effettivamente la corrente è mancata anche in molte case e attività saronnese soprattutto nella zona nord quella a confine con Gerenzano. Un disagio consistente per le famiglie rimaste in diversi casi non solo senza luce quando era già buio ma anche, in alcuni casi, senza la possibilità di avere acqua calda e naturalmente senza elettrodomestici.

La situazione è tornata lentamente alla normalità nel giro di poche ore. Informazioni sull’interruzione della fornitura sono arrivate anche dall’Amministrazione comunale di Saronno sollecitata anche tramite di comando di polizia locale dai cittadini a caccia di informazioni su quanto stesse succedendo e sui tempi previsti per la risoluzione del problema. S.G.