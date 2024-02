Un piano finanziato con 15 milioni di euro

Il progetto di introduzione del metodo Montessori rientra fra le azioni si fa città": il Comimmateriali de "La Scuola une di Legnano aveva partecipato a un bando di Regione Lombardia e, nel 2021, era stato infine ufficializzato il finanziamento di 15 milioni di euro per il progetto. La manifestazione di interesse richiedeva ai Comuni di inquadrare le strategie dentro una porzione di città che l’amministrazione, a seguito di un’analisi del territorio svolta congiuntamente dagli assessorati e dagli uffici, ha infine individuato nell’area "Gorizia – Canazza", ossia nella zona delimitata da viale Toselli-Cadorna, Autostrada, via Melzi, Corso Italia e via Alberto da Giussano. Uno dei punti qualificanti del progetto, tra gli altri, è proprio la creazione di un hub dedicato agli studenti nell’edificio che in passato aveva ospitato il liceo classico, in via Verri.