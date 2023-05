“Un pc per l’Emilia” Parte la cordata da chi rigenera tablet

di Rosella Formenti

La tecnologia a Massimiliano De Cinque, 52 anni, impiegato a Telelombardia, ma con la passione dell’informatica, offre strumenti per fare del bene. La sua è una forma di volontariato speciale: da vent’anni recupera pc, tablet, cellulari, dismessi dagli utilizzatori e destinati a finire in discarica, li rigenera per poi donarli a chi in difficoltà economiche ne ha bisogno ma non può affrontare la spesa per l’acquisto. De Cinque, conosciuto sulle pagine social come "digital sherpa" ovvero guida digitale alla scoperta dell’universo informatico, che riesce a spiegare a tutti, si è già messo all’opera per assicurare aiuti alle popolazioni che stanno subendo in Emilia Romagna le disastrose conseguenze dell’alluvione: sono pronti decine di pc da inviare in quei paesi. Spiega De Cinque " Assistiamo con dolore al dramma di quella terra, anche se lontani ne siamo coinvolti, di fronte a quelle immagini ,come in altre occasioni, ad esempio il terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, ho subito cominciato a preparare materiale informatico, computer, da mandare a cittadini e enti che hanno subito questa sventura. Ho già decine di computer, donati da scuole e aziende, rigenerati e pronti da consegnare, ma sono oltre un centinaio i Pc di cui dispongo e che saranno destinati per l’iniziativa solidale". Il volontario lancia il suo progetto di solidarietà "Un pc per l’Emilia Romagna" invitando a donare apparecchi che saranno da lui e dai suoi collaboratori rigenerati per essere donati nei paesi colpiti dall’alluvione. Continua De Cinque: "L’associazione Ripuliamo-Lo di Lonate Pozzolo ha avviato una raccolta mirata e metterà a disposizione la sede per lo stoccaggio, disponibilità offerta anche da Telelombardia, la Sezione Alpini di Varese si è resa disponibile a una collaborazione che la vedrà impegnata nella raccolta di ulteriore materiale informatico attraverso i suoi canali associativi mentre la relativa Protezione Civile, che è sul campo, raccoglierà informazioni dai Gruppi locali in Emilia Romagna così da portare i dispositivi ricondizionati a chi ne avrà bisogno". La raccolta è cominciata, è possibile conferire g il materiale informatico che si desidera donare per sostenete l’iniziativa portandolo il sabato dalle 9 alle 12 a Olgiate Olona in via Monte Grappa 11, poi sarà ricondizionato da De Cinque e dal suo gruppo di volontari.