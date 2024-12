Un parcheggio sull’area verde: "È sbagliato"

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale l’area verde in via Lualdi sarà trasformata in parcheggio, quindi sarà asfaltata. Di recente la giunta ha approvato due progetti per la sistemazione dei parcheggi in centro città che metteranno a disposizione più posti, un intervento riguarda l’area in via Lualdi: saranno creati in tutto 48 posti auto e costerà 179mila euro, decisione presa per far fronte alla considerevole richiesta di posti auto a servizio del centro e delle realtà economiche.

Insorge il circolo bustese di Legambiente BustoVerde per il quale è "una decisione priva di buonsenso". Sulla pagina social la riflessione: "Riteniamo sbagliato realizzare un parcheggio al posto dell’area verde che costituisce una bella cornice a un edificio storico, la chiesa di San Rocco". Continua il circolo: "A parte i danni praticamente irreversibili (quelli sul consumo di suolo), ancora più sbagliato è realizzare il parcheggio per una esigenza temporanea, cioè in attesa che sia disponibile il parcheggio privato già esistente. Ma poi non sarebbe il caso di fare quello che fanno tutte le città europee e cioè disincentivare l’uso delle auto e spendere i soldi per creare delle alternative ai cittadini?". Dunque chiara la contrarietà all’intervento da parte degli ambientalisti.

Di recente il circolo bustese ha promosso un incontro pubblico sul nuovo Piano generale del territorio, ponendo l’attenzione sul futuro dell’area in prossimità della stazione ferroviaria, l’ex scalo merci: sul tavolo la proposta rivolta all’amministrazione comunale di realizzare un grande parco urbano.