Un concerto per i settant’anni degli alpini

Nuovo appuntamento stasera alle 21 con “Accendi il Natale“, proposto dall’amministrazione in collaborazione con le realtà culturali e associative del territorio. A chiusura delle celebrazioni per il 70esimo anniversario di fondazione, il gruppo Alpini Pino Cagelli offrirà un concerto nella chiesa di San Giulio. "Questo evento segna il culmine dei festeggiamenti - afferma l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi -. Sarà una serata speciale, perché la bellezza e la potenzialità della voce umana saranno protagoniste indiscusse. Ringraziamo gli alpini per questo dono natalizio e li festeggiamo per la presenza longeva e operosa. Sentiamoci tutti invitati a partecipare, per celebrare con la musica la storia e lo spirito dell’associazione".

La rassegna prosegue domani al parco Alto Milanese con la Babbo run 2024, la corsa ludica-motoria su due percorsi di 4,5 o 9 chilometri a cura di Freerunners Team (6 o 12 euro). Il punto di ritrovo è alla Cascinetta alle 9,45. Martedì si attende l’anno nuovo al teatro di via Dante alle 21,30, con lo spettacolo di cabaret “Abbiamo fatto 30…facciamo il 31!“ con Max Pisu e Fazio Ermellini (20 euro). Il primo gennaio, sempre al teatro di via Dante, alle 16,30 ci sarà il concerto lirico di Capodanno con le scuole di musica Niccolò Paganini. Domenica 5 gennaio, ancora al Teatro di via Dante, alle 21 il concerto "Dalla. Come è profondo il mare", con gli Aviatori mistici, organizzato dalla Mensa del Padre Nostro (15 euro). Chiuderà la programmazione la festa dell’Epifania. Il 6 gennaio, alla chiesa di San Bernardo, alle 11 la tradizionale discesa dal campanile delle Befane del Cai.

