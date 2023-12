Un chilo di coca e due di hashish. Arrestato pusher

Arrestato il pusher, sequestrata la droga, cocaina e hashish, pronta per arrivare sulle"piazze" dello spaccio,di Busto Arsizio e comuni della zona, ad impedirlo gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio, che hanno condotto attente indagini. I poliziotti bustesi con la loro attività investigativa riguardante lo spaccio di droga nel territorio, hanno individuato in un marocchino di 45 anni, residente in provincia di Bergamo, incensurato e con permesso di soggiorno di lungo periodo, un insospettabile "corriere" di sostanze stupefacenti in parte destinate all’area tra Basso Varesotto e Alto Milanese. Durante le indagini sono stati effettuati appostamenti e pedinamenti controllando i movimenti del marocchino, nei giorni scorsi sono entrati in azione fermando l’uomo. Il marocchino era alla guida di un’auto intestata a quello che si sospettava essere un prestanome e stava facendo rifornimento di carburante in una stazione di servizio a San Giuliano Milanese. Gli agenti hanno quindi perquisito la macchina trovando la conferma ai loro sospetti: in un vano ricavato sotto il sedile posteriore erano nascosti un blocco di cocaina di oltre un chilogrammo e 22 panetti di hashish del peso di oltre 2 chili. I poliziotti hanno successivamente perquisito anche l’abitazione dell’insospettabile "corriere" dove sono state trovate 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute a circa 3.000 euro, probabilmente pronte per l’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

R.F.