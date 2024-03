Un bar di quartiere nel chiosco del vigile

Un bar di quartiere con la somministrazione di alimenti e bevande con un patio e un giardino verticale di piante rampicanti sulle facciate. Così si trasformerà l’ex sede del vigile di quartiere in via Monte Pasubio nel quartiere Prealpi. Lo scorso 5 marzo l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo e lo schema di contratto per la rigenerazione urbana. E’ stata l’occasione per fare il punto del progetto partito nell’ottobre 2022 con l’Amministrazione che ha fornito le linee guida per la rigenerazione dei chioschi esistenti in città. Nel marzo 2023 la gara per l’assegnazione della concessione di suolo pubblico e negli ultimi giorni l’approvazione del progetto che prevede due proposte integrate: la somministrazione di cibi e bevande attiva tutto l’anno con un’offerta stagionale e orari calibrati in base alla stagione e un punto vendita di prodotti di prima necessità e alimentari. Il progetto prevede la completa riqualificazione del chiosco che al momento è degradato. In passato è stato usato come sede del vigile di quartiere ma anche come ricovero per i senzatetto.

S.G.