Un “Angolo della gentilezza“ dedicato a donne che allattano

In città le volontarie di “Varese in maglia“ sono molto conosciute per la loro preziosa attività di solidarietà svolta negli ultimi anni: con la vendita di coperte, sciarpe e cuscini colorati, tutti realizzati rigorosamente a mano, hanno partecipato a tante iniziative di raccolta fondi a favore delle realtà sociali varesine. Ora l’associazione ha deciso di donare uno spazio alle mamme varesine che allattano. Al piano -2 del centro commerciale Le Corti è stato inaugurato ieri mattina l’Angolo della gentilezza. Un ambiente riservato e protetto da un separè, con una poltrona super colorata. Il taglio del nastro ha visto la presenza come testimonial di Katiana con la sua bimba Naila. È una giovane mamma del centro di accoglienza della Cooperativa San Luigi di don Marco Casale, presente insieme all’assessora alle pari opportunità del Comune di Varese Rossella Dimaggio e all’anima dell’associazione, Antonia Calabrese. "Un servizio dalle donne per le donne – ha commentato Calabrese –: c’era la necessità di un luogo di questo tipo. È stato realizzato a mano dalle nostre volontarie". L.C.