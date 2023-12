Un accesso privilegiato alle ambulanze del 118 riservato agli ipoudenti

Comunicare un malessere spesso è complicato, fra paura e disorientamento, ma lo è ancor di più per una persona sorda, che fatica a comprendere le domande dei soccorritori. Per colmare questo deficit fortemente penalizzante è attivo da martedì “Lombardia Lis“, un servizio di video-interpretariato a distanza in lingua dei segni italiana (Lis), messo a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini sordi e di tutte le strutture e servizi sanitari e sociosanitari del sistema regionale lombardo. Il progetto è promosso e finanziato da Regione Lombardia, che con il piano triennale 2020-2022 ha dato ad Ats Città metropolitana di Milano mandato di avvio del servizio e ne ha garantito la prosecuzione con il successivo piano 2023/2025.

“Lombardia Lis“ è gestito insieme all’Associazione emergenza sordi Aps. Dal 19 dicembre, grazie alla collaborazione con Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) su tutti i mezzi di soccorso operativi per l’emergenza sanitaria (ambulanze, automediche, auto infermieristiche ed elicotteri) saranno presenti degli adesivi dedicati con un Qr code che, attraverso smartphone o tablet, permette di accedere in maniera istantanea (entro un minuto dalla richiesta) e diretta al servizio di video-interpretariato a distanza, al fine di facilitare la comunicazione tra i cittadini sordi che in quel momento si trovano in una condizione di urgenza e gli operatori sanitari coinvolti.

Silvia Vignati