Tutto pronto, torna AgriVarese. La kermesse green per le famiglie

È la più importante manifestazione dedicata all’agricoltura in provincia di Varese. Dopo la parentesi sul Lago Maggiore, con l’ultima edizione che si era svolta nel 2022 ad Angera, torna quest’anno nel capoluogo AgriVarese, che andrà in scena questa domenica. I Giardini Estensi, il parco di Villa Mirabello e via Sacco ospiteranno le attività, a partire dagli stand dei produttori alimentari del territorio: saranno 35 quelli presenti.

Quindi le attività legate a selvicoltura e giardinaggio e gli allevamenti, con una cinquantina di capi di animali della fattoria. La manifestazione è promossa da Camera di Commercio e Comune di Varese insieme alle associazioni di categoria del comparto Confagricoltura e Coldiretti e con il supporto tecnico-organizzativo di Promovarese e Associazione Regionale Allevatori della Lombardia.

-Tra gli altri stand presenti l’Associazione Panificatori e "Terre di Varese", il progetto che valorizza la Formaggella del Luinese e i Vini Varesini. Non mancheranno le attività per i bambini, con le aree equitazione e apicoltura e con laboratori promossi da Ats Insubria sulla corretta alimentazione, con preziosi consigli per avviarsi verso una dieta sana ed equilibrata. Si potrà inoltre partecipare a passeggiate nel centro di Varese con gli studenti dei "Varese Tourist Angels" come guide, oppure scoprire i percorsi naturalistici tra i Giardini Estensi grazie alle Gev o ancora visitare il rifugio antiaereo insieme al Gruppo Speleologico Prealpino.

Inoltre sarà presente un punto ristoro gestito dal Gruppo Alpini Varese con la collaborazione degli studenti dell’Agenzia Formativa Provinciale, dove assaggiare piatti con i prodotti locali. AgriVarese è anche il momento per fare il punto sull’agricoltura in provincia: un settore con numeri in crescita. Tra il 2018 e lo scorso anno il numero delle localizzazioni d’impresa, comprendente sia le sedi che le unità locali, ha registrato un incremento dell’1,4%, toccando quota 1.828. Un rilievo particolare assume poi la forte presenza femminile e giovanile nella conduzione d’impresa: è pari, rispettivamente, al 23% e all’11%.