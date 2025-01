Truffe, nuova campagna per aiutare gli anziani

Importante iniziativa della Questura e della Polizia di Stato di Varese. Per prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani rilanciano il progetto denominato “Nonni e nipoti insieme contro le truffe” ampliando il numero dei partner che diffonderanno il video informativo realizzato dal regista Marco Caronna con il contributo della famiglia Ambrosetti. Il video sarà mostrato agli anziani con l’obiettivo di sensibilizzarli sui pericoli che corrono quotidianamente e per evitare che cadano in trappole ordite ai loro danni da spregiudicati truffatori.

In particolare, su input del questore di Varese Carlo Mazza e grazie alla sensibilità sul tema dimostrata dai direttori generali delle Asst dei Sette Laghi e della Valle Olona, da pochi giorni il filmato è visibile nelle sale d’aspetto di alcuni ospedali della Provincia, con l’impegno di estendere la copertura anche all’interno dei reparti di degenza e in ogni altro luogo dove sarà possibile raggiungere l’utenza.

Oltre che negli ospedali, il video continuerà ad essere diffuso presso i monitor informativi dell’aeroporto di Malpensa e presso cliniche e centri diagnostici della provincia di Varese.

R.F.