Castellanza, anziana scopre finto addetto dell'acqua e lo caccia di casa

Castellanza, lunedì 11 settembre 2023 – Attenzione alla truffa dell’acqua, gli specialisti del raggiro sono entrati ancora in azione nella mattinata di oggi ma l’anziana non è caduta nella trappola. “Seguo i consigli delle mie figlie, di non aprire a nessuno” dice l’ottantenne.

Il racconto della signora

“Questa mattina – sono le parole dell’anziana – è suonato il campanello, sono andata al cancello, ovviamente senza aprire, per vedere chi fosse, c’era un uomo con una tuta scura che mi ha detto di chiudere l’acqua in casa perché in fondo alla strada (via Morelli a Castellanza al confine con Busto Arsizio) stavano effettuando dei lavori, quindi mi ha detto di attendere alcuni minuti, mi avrebbe riferito che cosa dovevo ancora fare”.

A quel punto l’uomo si è allontanato, l’anziana ha subito chiamato la figlia riferendole ciò che stava succedendo, il sospetto era che fosse una truffa. “Mia figlia mi ha subito risposto di non aprire il cancello a quello sconosciuto”. Nel frattempo il finto addetto è tornato.

Il trucco scoperto

“Allora mi ha chiesto di riaprire l’acqua – seguita la donna – purtroppo avrei avvertito, secondo lui, un odore acre, la conferma che c’erano dei problemi e che per risolverli sarebbe dovuto entrare in casa per applicare un sondino al rubinetto. Gli ho risposto di andarsene, che la mia acqua non aveva alcun problema e si è dileguato. Angli anziani dico: ascoltate i consigli dei vostri figli, non aprite a sconosciuti”. Dunque attenzione! Il falso addetto è ancora in circolazione tra Busto Arsizio e Castellanza.