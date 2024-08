Trekking notturno sul Sangiano. Panorama mozzafiato all’alba

Una levataccia ripagata dalla bellezza della natura, un modo diverso di vivere il Ferragosto. È la proposta di Controvento trekking. Si inizia con un trekking notturno per assistere all’alba sul monte Sangiano, poi colazione alla Cascina Nazé. Spiega la guida ambientale Paolo Fumagalli: "Torneremo sul monte Sangiano, con uno dei panorami più belli tra lago di Varese, valli varesine e lago Maggiore, grazie alla caratteristica collocazione di questa altura, con la chiesa di San Clemente sulla sommità. L’escursione, in notturna, prevede la risalita della montagna, ascoltando il silenzio dei boschi di quercia e castagni, per raggiungere la piccola frazione da cui parte la Via Crucis che porta sulla cima. Qui, sul prato e seduti sul muretto, attenderemo il sorgere del sole. Man mano che la luce riempirà di colore l’ambiente attorno a noi e il panorama verso laghi e Prealpi, noteremo i fiori e le piante che popolano questo particolare ambiente montano. Dopo che il sole sarà completamente sorto, riprenderemo il cammino in direzione del punto panoramico del Picuz, sopra una falesia. Davanti a noi si aprirà la vista sul Maggiore e sulle vette piemontesi dall’altra parte del Verbano. A quel punto prenderemo la discesa, fino a tornare a Cascina Nazé, dove faremo colazione, con un mix di prodotti a km0 tra frutta, marmellate, uova".

Il ritrovo è alle 4.10 a Mombello (frazione di Laveno), il termine dell’escursione è alle 10.30. Il percorso è di media difficoltà, circa 6 km con dislivello di 350 metri. Equipaggiamento obbligatorio: scarponcini da trekking con suola Vibram o simili, abbigliamento a strati con maglioncino/pile, acqua minimo 1 litro, torcia (consigliata la frontale), consigliati i bastoncini da trekking. Quota di partecipazione 15 euro, colazione 10. S.V.