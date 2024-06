Trekking di notte alla scoperta delle lucciole

Ritagliarsi un momento di magia dopo giornate iperconnesse. Perché non dedicarsi a un trekking notturno, alla scoperta delle lucciole, con una guida esperta? Lo possiamo fare venerdì e sabato. Con questa lucciolata in compagnia potremo vivremo il silenzio ovattato di un bosco notturno e farlo in sicurezza con Antea Franceschin, classe 1988, tecnico ed educatore ambientale. Antea ha fondato il gruppo "Controvento trekking" nel 2016. Le sue escursioni sono narrate: ci farà scoprire le leggende locali, la storia passata e presente, le trasformazioni ambientali e gli elementi della natura. Venerdì e sabato il ritrovo è alle 21 al parcheggio del Cimitero Belforte, viale Belforte 230. Dal punto di ritrovo ci si organizza con pochi mezzi per spostarci al punto di partenza (a 5 minuti di macchina). Il rientro previsto per le 23.30 circa. La camminata è facile, il terreno ben tracciato e il sentiero per lo più ampio, in terra battuta o acciottolato. Il costo dell’escursione è di 18 euro per adulti e ragazzi (età minima 7 anni), i minori di 18 anni devono essere accompagnati, è sconsigliata la partecipazione con i cani.

"Svilupperemo l’udito: ascoltando le voci degli animali della notte, gufi e civette - spiega Antea -. Il tatto: camminando sull’erba e in riva al fiume Lanza. La vista: perchè ci faremo accompagnare dalle fate della notte, le lucciole. Saranno proprio loro a indicarci la via, tra leggende e racconti che narrerò lungo il cammino. Siederemo in silenzio nel mezzo della radura del bosco, cullati dal suono dell’acqua del vicino torrente, in attesa di caprioli, tassi e volpi che popolano i nostri boschi. Una semplice camminata che ci risveglierà emozioni sopite, per alcuni di voi forse mai provate". Per partecipare ci si iscrive al sito https://www.controventotrekking.it/. Se poi volete proseguire l’immersione nella natura, raggiungete la Schiranna e godetevi il lago di notte.

Silvia Vignati