Trecento bambini al parco a lezione dalla Polizia locale

Niente lezioni in classe per 300 bimbi saronnesi. Ieri lasciati zaini e cartelle a scuola gli alunni di quinta elementare di 6 plessi cittadini hanno partecipato al parco Salvo D’Acquisto alla giornata di educazione stradale organizzata dal comando di polizia locale. Questa prima iniziativa è stata dedicata alle classi dell’Ignoto Militi, San Giovanni Bosco, Vittorio da Feltre, Rodari, Collegio Castelli e Sant’Agnese che sono arrivate nell’area verde scortate dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri, veri e propri tutor delle scolaresche. Ad attenderli all’ingresso del parco il vigile Ciro che ha presentato ai bimbi, in modo simpatico e divertente le regole del codice della strada a partire dal significato di tutti i cartelli stradali. Quindi tante attività nel parco dalla ciclofficina della Fiab, in cui hanno imparato come riparare la bicicletta alle lezioni di bici con il Pedale saronnese. A contribuire alla buona riuscita della mattinata anche la protezione civile che ha controllato i piccoli all’interno del parco in modo che non si allontanassero pur potendosi muovere in autonomia. A chiudere la mattinata dopo il test pratico in sella alle biciclette con caschetto e protezioni la merenda distribuita dai volontari Lions. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato come ciclista e un manuale sulla sicurezza stradale. E’ previsto un secondo appuntamento il prossimo 13 maggio quando saranno allestiti anche stand di polizia di stato, carabinieri e vigili del fuoco per fornire anche informazioni utili sulla sicurezza e la protezione civile ovviamente a misura di bimbo.

Sara Giudici