Travedona: capotreno picchiato da un gruppo di ragazzi senza biglietto

Travedona Monate, 26 giugno 2024 – Scarica di pugni al volto dopo la richiesta di pagare il biglietto. Una scena che sta diventando, purtroppo, una consuetudine per i capotreno e, in generale, i lavoratori delle ferrovie in Lombardia: l’ultima replica è stata “girata” alla stazione di Travedona, località nella zona dei laghi varesini, sulla linea FS Gallarate-Luino.

La stazione di Travedona-Biandronno; a destra, i carabinieri di Luino

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto oggi pomeriggio, mercoledì 26 giugno, un gruppo di ragazzi è salito a bordo del convoglio in viaggio sulla tratta che unisce Gallarate a Luino, pretendendo di viaggiare senza biglietto.

Il capotreno, quando li ha incrociati, ha chiesto loro di mostrare un titolo di viaggio valido. I giovani, per tutta risposta, gli hanno rifilato una scarica di cazzotti al viso.

L’indagine

Il treno è comunque ripartito. Il controllore ha avvisato il 112 all’arrivo in stazione a Luino. Qui ha ricevuto anche i soccorsi dagli operatori del 118. Il dipendente di Trenord se la caverà con qualche contusione.

I carabinieri di Luino, con i colleghi della stazione di Ternate, hanno effettuato i primi accertamenti – compreso il colloquio con il ferito, che ha fornito agli investigatori un sommario identikit degli aggressori – nel tentativo di identificare il gruppetto di picchiatori.