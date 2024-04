Tramontata l’Europa, Varese pensa a salvarsi . Okeke avvisa Napoli: "Non deluderemo i tifosi"

Dopo la fine del sogno europeo, la Pallacanestro Varese torna a concentrarsi sulla corsa salvezza. Mentre il club annuncia la risoluzione con Nicolò Virginio, passato in prestito in A2 alla JuVi Cremona, si inizia anche a pensare al futuro, valutando una nuova wild card in FIBA Europe Cup. La BCL, o quanto meno il turno preliminare di un anno fa, è strada impraticabile restando fuori dalla zona playoff. Domani, alle ore 16.30, sfida delicatissima con la GeVi Napoli, che dopo aver vinto la Coppa Italia rischia di scivolare fuori dalla corsa playoff. "Loro non stanno attraversando il miglior momento della loro stagione, ma non vogliamo abbassare la guardia e daremo tutto insieme al nostro pubblico che è fantastico; i migliori tifosi in Italia", la lettura del centro Leonardo Okeke (nella foto). Un’occasione per rivedere anche giocatori che hanno fatto la differenza in maglia Varese e oggi a Napoli, ovvero l’esterno Markel Brown e il centro Tariq Owens. A.M.