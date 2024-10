Tragedia sulle Alpi. Base jumper di 38 anni muore in Alta Savoia

Tragedia nei cieli francesi: Filippo Guenzani, ingegnere di 38 anni, è la vittima dell’incidente avvenuto durante un volo con la tuta alare. Filippo era figlio di Guido e Daniela Guenzani, proprietari del rinomato circolo di tennis e centro ippico Le Querce di Casorate. Lascia la moglie Priscilla, con cui si era sposato lo scorso anno in una spettacolare cerimonia aerea dopo il rito civile nelle Dolomiti, e la sorella Roberta. Guenzani viveva negli Stati Uniti ma si trovava in Italia per motivi di lavoro, tra Trentino e Lombardia, con l’intenzione di restare fino a metà ottobre. Sportivo appassionato di base jumping, parapendio, tennis ed equitazione, è deceduto domenica 29 settembre in Francia, a causa di un incidente avvenuto durante un volo con la tuta alare nella regione dell’Alta Savoia. È il secondo base jumper del Basso Varesotto a perdere la vita in pochi mesi, dopo il tragico incidente che ha coinvolto il 62enne Alessandro Fiorito nel Lecchese.

Nel febbraio scorso ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, aveva perso la vita per un lancio andato male il classe 1961, di Gallarate. La notizia dell’incidente è stata diffusa da un residente che ha scoperto il corpo, con la conferma giunta dai vigili del fuoco locali. Il corpo è stato rinvenuto poco prima delle 15 nella zona di Sallanches, nel settore del Crève-Coeur, secondo quanto riportato dall’emittente France Bleu Pays de Savoie. Al circolo Le Querce, il dolore è palpabile: "Filippo era un ragazzo solare e straordinario, una tragedia immensa". Il 38enne era molto conosciuto negli ambienti degli sport legati al volo. Gestiva un canale Youtube dove venivano documentate le sue imprese sportive, mostrando a tutti quella che era la sua passione. Un contatto con la natura documentato dalla preparazione al lancio dalla cime delle montagne.