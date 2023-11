Tragedia sulla tangenziale novarese. Muore a 38 anni nell’auto ribaltata

CASSANO MAGNAGO (Varese)

L’incidente non gli ha lasciato scampo, sabato sera sulla tangenziale di Novara all’altezza di Trecate. Alessandro Occhiato, 38 anni, padre di due figli, risiedeva a Cassano Magnago e lavorava nel settore aeronautico. Secondo una prima ricostruzione, Occhiato intorno alle 20 ha perso il controllo dell’auto che, finita fuori strada, si è ribaltata. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo il trentottenne, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso.

Sul profilo social della vittima da ieri il dolore di tanti amici, nei loro pensieri il ricordo di una "persona stupenda" , "un pezzo di pane, sempre educato e gentile", un papà che amava parlare dei suoi figli – "Sono fortunato", scriveva lui in un post – sorridenti con lui nelle foto delle vacanze.

Scrive l’amico Marco: "Non trovo parole per descrivere il dolore che provo. Eri un vero amico, serio, di parola, in gamba, presente e di cuore. Ho inciso nel cuore ricordi indelebili e rimarrai lì per sempre, non dimenticherò mai le tue parole incoraggianti". Commovente il saluto dell’amico con il pensiero alle persone più care, agli affetti familiari: "Veglia sulla tua famiglia e sui tuoi figli, che hanno bisogno della tua energia". Strazianti le parole del padre: "Addio Ale, il destino ti ha portato via, mi manchi tanto, non so se posso resistere senza di te, addio mio carissimo figlio".

