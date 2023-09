Tradate, investito da un treno in stazione: gravissimo uomo di 40 anni

Tradate (Varese), 14 settembre 2023 – Grave incidente alla stazione di Tradate, in serata per cause accidentali un uomo di 40 anni è stato investito da un treno, coinvolto il convoglio partito da Laveno Mombello e diretto a Milano Cadorna che stava per fermarsi alla banchina.

L’intervento

Immediata è scattata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Le condizioni

Il quarantenne, finito sotto il treno ed estratto dai vigili del fuoco, ha riportato gravi ferite nell’urto ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Trenord

Trenord ha comunicato la sospensione in serata della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Malnate e Saronno.

Frana a Induno Olona

In provincia di Varese disagi non solo per la circolazione ferroviaria ma anche per quella stradale: a Induno Olona, nella notte, si è verificato un distacco di massi sulla statale 233 della Valganna a Induno Olona in prossimità della galleria Bregazzana. I tecnici hanno deciso di di istituire il senso unico alternato sulla strada. Domani con la luce del giorno saranno effettuate ulteriori verifiche.