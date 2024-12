Tradate, scontro sulla provinciale: tre feriti, in gravi condizioni donna di 54 anni

Tradate (Varese), 14 dicembre 2024 – Una giornata particolarmente infausta, quella di oggi, per gli incidenti nel Varesotto. Dopo quello di questa notte a Travedona Monate, costato la vita a un uomo di 51 anni, un altro schianto si è verificato nel primo pomeriggio intorno all’una a Tradate, dove due si sono scontrate, e uno dei veicoli a causa dello schianto è finito fuori strada. Ancora una volta a intervenire sono stati i vigili del fuoco di Varese. Le squadre sono accorse in via per Castelnuovo. Gli operatori hanno utilizzato divaricatore e cesoie idrauliche per agevolare le operazioni di soccorso da parte del personale sanitario. Tre le persone ferite, di cui una, una donna di 54 anni, in gravissime condizioni e portata in codice rosso in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno. Da chiarire e ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità.