Tracciati dall’app Mobility. A piedi o in bici si vince

Prende il via oggi, 20 dicembre, nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato alla Mobilità, guidato da Salvatore Loschiavo, il progetto "BA Be Green To Win" che ha lo scopo di incentivare gli spostamenti virtuosi in città, riducendo l’utilizzo dell’automobile e quindi l’emissione di sostanze inquinanti. Attraverso l’app Mobility company, i percorsi casa–lavoro e casa-scuola effettuati sul territorio cittadino a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con il carpooling vengono tracciati e "premiati" con punti che si trasformeranno in buoni da spendere nei negozi della città o in altri premi, il tutto è gestito nel massimo rispetto della privacy. All’iniziativa collaborano Ascom Confcommercio, Distretto Urbano del Commercio e Comitato Commercianti centro cittadino. L’app è attiva da oggi nelle seguenti fasce orarie: 06:00-09:00/16:30-20:00, tutti i giorni, sabato e domenica compresi. Attenzione: il primo spostamento effettuato dai primi 100 utenti oggi e domani 21 dicembre beneficerà della promozione 100x100, ossia 100 punti omaggio di benvenuto. Il progetto vede la collaborazione di Ascom Confcommercio, sottolinea il presidente Rudy Collini, "l’associazione continua a collaborare con l’amministrazione comunale, a sostegno della "sostenibilità green" cercando di stimolare altre modalità negli spostamenti con l’iniziativa dei premi e anche con questo progetto la nostra città si porta avanti rispetto a temi che saranno sempre più importanti". Le modalità di utilizzo sono molto semplici: dopo aver scaricato l’app Mobility company, basterà inserire il codice comunebustoarsizio e registrarsi al servizio. Si dovrà poi selezionare la sezione Activities o Carpooling per registrare lo spostamento. Si considerano "spostamenti green" validi per accumulare punti quelli a piedi o in bicicletta, per una distanza di almeno 1000 metri, con il trasporto pubblico locale o Car pooling, per una distanza di almeno 2000 metri. Il riscatto degli premi avverrà in autonomia quindi ogni partecipante, sempre tramite l’app, potrà sfogliare il catalogo e richiedere il proprio premio.