Tra ragione e sentimento. Torna il festival Filosofarti

Presentato nei giorni scorsi il programma di Filosofarti, il festival di filosofia giunto alla ventunesima edizione e organizzato dal Centro Culturale del Teatro delle Arti di Gallarate con la collaborazione di realtà culturali e amministrazioni comunali del territorio. Il via a Busto Arsizio (che ospiterà 14 eventi), il 9 febbraio, alle 21, con l’incontro con Giordano Bruno Guerri ai Molini Marzoli, che presenterà “Gabriele d’Annunzio, la vita come opera d’arte” dialogando con Evelina Di Dio.

La città di Gallarate resta il cuore del festival, ma nel programma di questa edizione, 60 eventi tra cui incontri, workshop, concerti e mostre, sono coinvolti attivamente altri comuni: oltre Busto Arsizio anche Varese, Somma Lombardo, Samarate, Cardano al Campo, Castiglione Olona, Besnate, Arona e Gazzada Schianno. Dal 9 febbraio al 12 marzo 2025, il festival, dunque, si propone come un laboratorio di idee e creatività, dove filosofia, arte e comunità si intrecciano per costruire relazioni significative. Quest’anno il tema “Ragione/Sentimento” invita a esplorare il profondo legame tra il pensiero scientifico e filosofico e le esperienze umane. Ci saranno relatori di spicco oltre a Giordano Bruno Guerri, Carlo Cottarelli, Matteo Lancini, Ilaria Capua, Angela Finocchiaro, Maurizio Ferraris, Massimo Cacciari, Carlo Sini, Umberto Curi, Alberta Basaglia, Giuliano Boccali, Patrizia Valduga, Don Gino Rigoldi, Mario Iodice, Paolo Mereghetti.

Un mosaico culturale prezioso che si compone ogni anno grazie alla dedizione di Cristina Boracchi, ex preside al Liceo Classico Crespi di Busto Arsizio e dei volontari. Filosofarti, fanno rilevare gli organizzatori: "È un’opportunità per tutti, dai giovani agli adulti, di riflettere, ascoltare e confrontarsi in un ambiente inclusivo e stimolante. Attraverso lezioni magistrali e momenti dedicati all’arte visiva, musicale e teatrale, creeremo spazi di dialogo e scambio che abbracciano le diversità culturali e ideologiche".

Il programma completo sul sito ufficiale: www.filosofarti.it/programma Le prenotazioni apriranno l’1 febbraio su www.filosofarti.it/prenotazioni. E’ stato avviato anche un crowdfunding di sostegno www.filosofarti.it/sostienici