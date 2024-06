Tra conferme e sorprese. Parola è sindaco di Gavirate . A Induno Olona vince Castelli

Il nuovo sindaco di Gavirate è Massimo Parola. Il vicesindaco uscente diventa primo cittadino del centro in riva al Lago di Varese, recentemente insignito del titolo di città, con il 43,11% delle preferenze. Parola vince con una civica, Gavirate in Comune, che aveva il sostegno di Forza Italia, pur non presente nel logo. I simboli degli altri partiti di centrodestra (Lega, Fdi e Lombardia Ideale), erano invece visibili nel logo di Gavirate s’è desta, lista a sostegno di Simone Foti, che ha ottenuto il 28,96% dei voti. 47 preferenze in meno per Gianni Lucchina di Vivere Gavirate, sostenuto dal Pd. Si classifica terzo con il 27,92%.

A Induno Olona invece Cecilia Zaini, vicesindaco uscente, si presentava in continuità con l’amministrazione guidata per dieci anni da Marco Cavallin. Ma la sua civica di centrosinistra, Viviamo Induno Olona, si è fermata al 40,31%, mentre Giorgio Castelli con Insieme per Induno Olona, civica di centrodestra, si è spinto fino al 42,94%. Al terzo posto Alberto Bonicalzi col 16,75%.

Ad Arcisate eletto sindaco Gian Luca Cavalluzzi, ad Azzio Davide Vincenti, a Bedero Valcuvia Carlo Paolo Galli (per un solo voto sulla sfidante Rossana Sportelli), a Biandronno Massimo Porotti, a Bisuschio Michele Ruggiero, a Bodio Lomnago Eleonora Paolelli, a Brebbia Giulio Brughera, a Brinzio Massimo Piccinelli, a Brunello Andrea Dall’Osto, a Brusimpiano Fabio Zucconelli, a Buguggiate Matteo Sambo, a Cantello Gunnar Vincenzi, a Caravate Nicola Tardugno, a Casalzuigno Danilo De Rocchi, a Casciago Mirko Reto, a Cassano Valcuvia Claudio Bossi, a Castello Cabiaglio Marco Galbiati, a Castelveccana Maurizio Spozio, a Cazzago Brabbia Davide Bossi.

A Cunardo Pinuccia Mandelli, a Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane, a Cuveglio Giorgio Piccolo, a Cuvio Luciano Maggi, a Dumenza Corrado Moro, a Duno Marco Dolce, a Ferrera Marina Salardi, a Gazzada Stefano Frattini, a Germignaga Marco Fazio, a Grantola Renzo Stocco, a Lozza Matteo Acchini, a Maccagno con Pino e Veddasca Ivan Vargiu, a Marzio Maurizio Frontali, a Mesenzana Alberto Rossi, a Orino Federico Raos, a Porto Valtravaglia Ermes Colombaroli, a Rancio Simone Castoldi, a Valganna Bruna Jardini, a Viggiù Emanuela Quintiglio.