Lavena Ponte Tresa, toro fugge dalla stalla e arriva in città: sorpreso a pascolare in un residence

Lavena Ponte Tresa (Varese), 22 settembre 2023 – Nel Varesotto si possono incontrare cinghiali, volpi, cervi, che spesso lasciano le aree boschive e transitano lungo le strade, causando non pochi problemi agli automobilisti. Non solo animali selvatici: oggi nel pomeriggio in giro a Lavena Ponte Tresa c’era un toro. Sì, un grosso esemplare, sembra di razza scozzese, che evidentemente lasciata la stalla aveva deciso di farsi …una passeggiata in paese, scendendo verso il Lago Ceresio.

L’animale si è pure fermato nel prato di un residence apprezzando l’erba verde. La sua presenza, anche per la mole, non è passata inosservata. Subito è partito il tam tam delle segnalazioni, in poco tempo si è risaliti ai proprietari che il sindaco Massimo Mastromarino ha contattato. Quindi il toro, ritenuto non pericoloso, è stato riportato… a casa. Una fuga di qualche ora per assaporare la libertà.