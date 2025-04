Torna l’Agenda del verde pulito. Dagli studenti ai volontari tutti in campo per l’ambiente

Sono due gli appuntamenti per i prossimi giorni dell’Agenda del verde pulito, il calendario delle iniziative di pulizia degli spazi verdi promosso dall’amministrazione comunale con l’Ufficio Verde ed Ecologia, a cui aderiscono associazioni, scuole e realtà del territorio, in occasione dell’Earth Day – 55ª Giornata della Terra.

Il primo è in programma oggi: la Federazione Italiana della Caccia–Busto organizza una raccolta di rifiuti nei boschi dell’area della Madonna in Veroncora, il ritrovo a partire dalle 9. Domani dalle 10 invece l’Istituto comprensivo Nicolò Tommaseo propone iniziative di sensibilizzazione nell’ambito del progetto Green School, in coerenza con l’impegno della scuola e in ottemperanza dell’Agenda 2030 - Obiettivo 15 “Proteggere la vita sulla Terra”.

Nelle classi, declinate per età e grado di istruzione, domani ci saranno iniziative in particolare sulla riduzione del riscaldamento globale. Ci sarà un momento di riflessione in presenza con restituzione dei risultati green da parte della Commissione scolastica Green School. Nel corso dell’evento prenderanno la parola le istituzioni che sostengono il progetto e i referenti Green School.

Inoltre, interverranno i bambini delle classi terze della Scuola Primaria presentando alcuni risultati conseguiti con i Pilastri Green School Biodiversità, Mobilità e Acqua. Inoltre sarà presentato il Piano spostamenti casa scuola a cura del Mobility Manager Scolastico e saranno fornite le prime anticipazioni relativamente al Contest Estivo Green School dal titolo Calendario Tommaseo Busto Arsizio Green.