Tenta un sorpasso azzardato Era senza patente da 24 anni

Erano impegnati nel consueto servizio davanti alle scuole appena dopo il ponte sul Naviglio, per garantire la sicurezza, quando si sono imbattuti in un automobilista che ha tentato il sorpasso in maniera rischiosa. E così lo hanno fermato per un controllo scoprendo che il conducente era senza patente da 24 anni. È accaduto ieri a Robecco sul Naviglio. Precisamente la patente di guida gli era stata revocata nel mese di gennaio del 1999 dal Ministero dell’Interno. Alla guida del veicolo c’era M.S., un italiano di 59 anni residente nel Pavese, che è stato denunciato, mentre il veicolo sul quale viaggiava è stato posto sotto sequestro. Tra l’altro l’uomo era recidivo per tale tipo di infrazione, ma nonostante tutto continuava a guidare.

È la seconda denuncia che arriva dalla polizia locale robecchese, dopo quella di alcune sere fa quando, lungo la strada statale 526 dell’est Ticino, avevano intimato l’alt ad un motociclista che, non solo non si è fermato, ma ha scartato repentinamente rischiando di andare ad investire un agente impegnato nei controlli. In questo caso è partita la denuncia, nei suoi confronti, per resistenza. Anche lui, un trentenne extracomunitario, era recidivo poiché in passato gli era già stata revocata la patente per due volte.