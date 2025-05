Teleriscaldamento Agesp in vetrina. Boom di visitatori all’open day

Un successo l’open day che ha permesso a 150 cittadini di visitare l’impianto di Agesp Energia di via Marco Polo, cuore del teleriscaldamento entrato in funzione 15 anni fa, nell’ambito dell’iniziativa Impianti aperti del GruppoAcinque, di cui Agesp Energia fa parte. I visitatori sono stati guidati dai tecnici alla scoperta della centrale che produce calore ed energia elettrica per la rete di oltre 18 chilometri di teleriscaldamento a Busto Arsizio.

L’impianto è alimentato da una centrale cogenerativa a gas, costituita da due motori capaci di produrre contemporaneamente sia energia termica sia elettrica e da tre caldaie ad integrazione. La rete serve 5.000 appartamenti equivalenti, con 164 edifici pubblici e privati allacciati, tra cui attività commerciali, impianti sportivi (palestre, pista di pattinaggio), i maggiori edifici pubblici locali (municipio, Poste Italiane, Ferrovie Nord, Teatro Sociale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Ats, Inail) e circa 300 aule scolastiche fra istituti pubblici e privati.

Complessivamente è di oltre 1 milione di metri cubi la volumetria riscaldata, da sottolineare che il processo è più efficiente della produzione separata di elettricità e calore, riducendo il consumo di combustibili fossili ed evitando l’emissione di 3.686 tonnellate di Co2 all’anno (dato 2024).

La rete della città, grazie al progetto di Agesp Energia sostenuto dai fondi assegnati dal Decreto Energia, è in fase di espansione e nei primi mesi del 2025 sono stati completati i primi due lotti del progetto di ampliamento. L’obiettivo, nell’ottica di favorire l’economia circolare e di valorizzare le risorse energetiche, è l’allacciamento delle condutture di distribuzione al termovalorizzatore di Neutalia, collegamento che permetterà di sostituire la produzione del calore da fonti fossili con il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti.

"Ci sono tantissime richieste di allacciamento che non si potevano soddisfare per i limiti di potenza dell’impianto – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli presente all’open day - ora con il collegamento a Neutalia, ci saranno le potenzialità per allargare questa rete di teleriscaldamento anche agli altri quartieri". E l’ampliamento procede.

Ros.Fo.