Luino, il Comune acquista il Sociale e lo intitola a Dario Fo e Franca Rame

Luino, 9 aprile 2024 – Il teatro Sociale di Luino porterà i nomi di una delle coppie più apprezzate del teatro europeo, gli italiani Dario Fo e Franca Rame. L’annuncio arriva dall’Amministrazione comunale, che sta per concludere l’acquisto della sala dalla Società operaia di mutuo soccorso.

L’ok è arrivato dopo un’approfondita valutazione della proposta condotta dall’Agenzia delle Entrate. I nomi di Fo e Rame – in particolare quello del Premio Nobel, nato a Sangiano e vissuto a lungo a Porto Valtravaglia, il “paese dei Mezaràt” immortalato in un suo libro – sono del resto indissolubilmente legati al territorio del Verbano.

L’affare

La decisione di acquisire il teatro Sociale, si legge in una nota, riflette l'impegno dell’amministrazione nel potenziare le risorse culturali che contribuiscono in modo significativo all'identità cittadina.

La struttura, che già ospita con successo gli spettacoli della stagione teatrale, diventerà ora un bene di tutti i cittadini. Il Comune, prosegue il comunicato, intende avviare importanti lavori di ristrutturazione con l'obiettivo di creare un ambiente ancora più accogliente e funzionale per gli spettatori.

Con questa acquisizione, il Comune si impegna a preservarne la tradizione e a promuoverne la crescita.

I commenti

Questa, afferma il sindaco Enrico Bianchi, è “un’ottima notizia. Questo significa che il Comune si impegnerà in un grande investimento per migliorare la struttura del Teatro Sociale”. Questo acquisto, afferma ancora il primo cittadino, “racchiude anche altre possibilità, il Comune avrà a disposizione un ulteriore spazio e un maggior numero di posti per le conferenze e gli eventi che vanno al di là del ‘prettamente culturale’. L’intitolazione, inoltre, rappresenta un omaggio sentito alla straordinaria eredità artistica lasciata da Dario Fo e Franca Rame”.

“Stretta, annodata, al desiderio di acquisire il Teatro Sociale c'è sempre stata la volontà di intitolarlo a Dario Fo e Franca Rame – aggiunge l’assessore alla Cultura Serena Botta – Due grandissimi artisti fortemente legati al nostro territorio. Le loro professionalità sono state riconosciute a livello mondiale ma, forse, ancora poco a livello territoriale. Insomma, un Nobel per la letteratura non si vince per caso. Intitolare il nostro amato teatro a due artisti di tale calibro ci è sembrato il minimo tributo”.