Teatro Lirico malmesso. Sospese le attività per le manutenzioni

Niente teatro a Magenta fino al prossimo anno. Nelle scorse ore il sindaco Luca Del Gobbo ha annunciato la necessità di sospendere le attività al Teatro Lirico fino alla fine dell’anno, per consentire una serie di lavori al tetto che ora diventano necessari, a seguito dei violenti nubifragi estivi.

"È una scelta obbligata: da tempo stiamo monitorando tutte le strutture comunali, anche a seguito di parecchi anni di mancate manutenzioni. Tra queste il nostro Teatro Lirico, che nel 2024 compirà 120 anni e per la cui ricorrenza avevamo in programma alcune attività manutentive straordinarie".

Martedì i tecnici incaricati hanno svolto un sopralluogo specifico con particolare attenzione al tetto, che presentava alcune situazioni sotto controllo fino a qualche tempo fa ma che ora, soprattutto dopo il nubifragio di fine luglio, ha invece delle problematiche su cui occorre intervenire per evitare che il freddo e le intemperie dei mesi invernali possano ulteriormente farle peggiorare, mettendo a repentaglio l’avvio delle stagioni teatrale e musicale 2024.

"Ieri – aggiunge il vicesindaco Enzo Tenti – abbiamo tenuto una serie di riunioni con l’ufficio tecnico per capire come procedere ma, per consentire gli interventi, la decisione andava presa. Il tetto presenta tegole spostate che hanno causato infiltrazioni di acqua nella centrale di riscaldamento e condizionamento ed è da verificare più approfonditamente la parte della cupola".

Una scelta non facile, ma necessaria. "Sarà questa anche l’occasione per effettuare un check completo su tutto il nostro teatro, in vista dei suoi 120 anni". Appena possibile partiranno i lavori intervenendo prioritariamente sul tetto. "Mi rendo conto che sia un disagio per le realtà associative che spesso ci chiedono il teatro per alcune iniziative proprie; lo è anche per noi perché avevamo in programma a novembre due nostri eventi importanti legati al tema del colore, organizzati dal Comune con Totem e poi con Urbanamente, Federchimica e il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Per questo motivo ieri ho chiamato personalmente Alberto Baroni, gestore del Cinemateatronuovo e che ringrazio molto, per avviare con lui una collaborazione per i prossimi mesi", conclude il sindaco.