Targa a Maristella Bigogno: Magenta riconosce 25 anni di missione in Togo

Magenta (Milano), 17 settembre – Una targa per Maristella Bigogno a nome di tutta la città di Magenta. Un segno di riconoscenza per quanto ha fatto nella missione in Togo, dove opera da 25 anni. Una vita di impegno, passione, amore per gli altri, fede. La magentina si avvia a concludere questo breve periodo di vacanza nella sua città natale, ma prima di tornare in missione ad Amakpapè ha voluto incontrare gli amici, chi la conosce e la sostiene, in un incontro a Casa Giacobbe.

Incontro al quale hanno partecipato il sindaco Del Gobbo che ha voluto sottolineare la riconoscenza della città consegnandole la targa insieme al libro di Carlo Morani e Natalia Tunesi su monsignor Crespi e gli assessori Stefania Bonfiglio, Maria Rosa Cuciniello e Giampiero Chiodini. C’erano gli insegnanti con il messaggio letto da Bianca Martino, la San Vincenzo con il pensiero riferito da Gabriella Cellamare e i volontari che hanno visto la missione. Il 26 febbraio 1998 Maristella arriva in Togo. Non sapeva nulla di quel paese. Oggi la missione di Maristella è un punto di riferimento. "Siamo arrivati in quarta superiore con 600 ragazzi a scuola – continua –. Quest’anno abbiamo pensato di puntare all’ospedale". G.M.