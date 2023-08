Tante scuole da riparare Il Comune attende fondi "Speriamo nella Regione"

"Stiamo aspettando, ma finora l’unico comune di zona che ha ricevuto soldi è stato Busto Garolfo". Il sindaco Matteo Modica (nella foto) è preoccupato e attende segnali dalla Regione che doveva far arrivare soldi al Comune dopo la tempesta del 24 luglio che aveva devastato il territorio e le scuole. "Credo sia una questione tecnica relativa all’urgenza di una prima trance di stanziamento. Dei 6,5 milioni stanziati, in paese potrebbero arrivare 20mila euro, ma è una mia considerazione". La valutazione sui danni è di 100mila euro per la primaria di Redipuglia e 8mila euro sulla scuola dell’infanzia, oltre alle piante abbattute che erano in giardino. I danni complessivi nel paese sono stati superiori al milione di euro.

A Busto Garolfo arrivano dalla Regione 24mila euro per sei plessi scolastici: scuola secondaria di primo grado Caccia; scuole primarie Don Mentasti, Tarra, Ferrazzi e Cova; materne Madre Teresa di Calcutta e San Luigi Gonzaga. "Al momento – spiega il sindaco Susanna Biondi – sappiamo solo che la Regione ci riconosce il contributo per gli interventi di somma urgenza nelle scuole. Speriamo che poi assegnino un contributo anche sugli altri lavori di ripristino che sono molti e impegnativi. Abbiamo avuto danni nei giardini delle scuole, allagamenti, tapparelle rovinate, danni a qualche parte dei tetti, ma in questa fase hanno considerato solo quelli in somma urgenza. Naturalmente siamo felici che ce li riconoscano ma speriamo anche in contributi dedicati a tutti i ripristini".

Christian Sormani