Sumirago, incidente con un macchinario: due operai feriti. Grave 70enne con forti ustioni alle gambe

Sumirago (Varese) – Incidente sul lavoro in una azienda di Sumirago. L’allarme è scattato oggi in un impanto di via Sandroni, poco dopo le 14.30. Due uomini si sono rimasti feriti utilizzando un macchinario. Secondo quanto riferito un 70enne di origini pakistane è stato colpito da uno stampo rovente alle gambe con trauma da schiacciamento e ustioni di secondo e terzo grado, oltre ad un trauma più leggero ad una spalla. Ferito in modo meno grave un secondo operaio che stava lavorando vicino. Il 70enne stato condotto in codice rosso al Niguarda di Milano, l’altro ferito, 47 anni, è stato trasportato al Circolo di Varese (le sue condizioni non sarebbero preoccupanti).

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di Areu (elisoccorso, automedica e due ambulanze), i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ats. È il secondo grave infortunio sul lavoro che si verifica oggi in provincia di Varese. Intorno alle 12 a Origgio un operaio di 56 anni è caduto da un lucernario schiantandosi su dei cartoni dopo un volo di sei metri.