Sumirago, 7 cuccioli abbandonati nel bosco: li salvano due boscaioli

Sumirago (Varese), 28 dicembre 2023 – A Natale si dovrebbe essere tutti più buoni, ma il proposito non vale per tutti. Tanto che l’altro pomeriggio qualcuno ha abbandonato sette cuccioli di cane in un’area boschiva a Caidate, frazione di Sumirago. A trovarli e a salvarli da morte sicura, in balia del freddo e senza essere alimentati, tolti crudelmente alla mamma, due boscaioli che stavano lavorando nella zona.

L’individuo che li ha abbandonati, responsabile di un gesto davvero crudele, li ha lasciati in un secchio, come fossero rifiuti da gettare via. Fortunatamente la loro storia grazie ai due boscaioli è a lieto fine, i sette cuccioli sono stati portati immediatamente in una clinica veterinaria a Castronno, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

Quindi sono stati affidati a un privato proprietario di una femmina che ha partorito da poco e che temporaneamente li potrà nutrire. Nel frattempo quattro cuccioli sono già stati adottati, appena le condizioni lo permetteranno raggiungeranno i nuovi padroni, gli altri tre al momento sono in attesa di avere una nuova famiglia.