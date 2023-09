"Subito un’altra commissione sulla procedura"

Convocare urgentemente una commissione dedicata sulla procedura in corso di Vas e di adozione della variante generale del Pgt: a dare il la sulla mancanza di confronto che la Vas ha comportato era stato inizialmente Franco Brumana, del Movimento dei Cittadini, ma ora sono la maggior parte dei consiglieri di opposizione a premere affinché si cambi registro dopo l’ultima, infruttuosa Commissione andata in scena pochi giorni fa. "Lo scorso martedì si è riunita la Commissione 3 per la presentazione dei contenuti della proposta di variante al Pgt - è la posizione di Carolina Toia, capogruppo della lega in consiglio -. Purtroppo a noi consiglieri è stata di fatto preclusa, in tale sede, qualunque possibilità di confronto. Ci è stato solo concesso di richiedere chiarimenti su passaggi poco chiari. Nient’altro. No, quindi, al confronto, no al dibattito, no a qualunque nostra proposta. In perfetto stile giunta Radice".

Rimandare il confronto, a detta di Toia e dei consiglieri di opposizione, sarebbe un errore: "Stando a quanto dichiarato dall’assessore Fedeli, il confronto con i consiglieri avverrà soltanto in una prossima Commissione, che sarà convocata prima della votazione del Pgt in Consiglio Comunale - prosegue Toia -. E’ inconcepibile e inaccettabile il fatto che alla Commissione e ai consiglieri sia concesso di discutere e porre le dovute osservazioni solo dopo la scadenza dei termini della Vas e soltanto in fase di adozione del Pgt. Si sarebbe dovuta assicurare ai consiglieri la possibilità di avere un confronto su un progetto completo e non certamente su una bozza". P.G.