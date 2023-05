Varese, studente delle medie aggredisce il docente: “Va aiutato, non criminalizzato”

È stata una mattinata agitata quella vissuta oggi in una scuola media in un paese in provincia di Varese: in una classe terza un docente è stato aggredito da un alunno con il quale stava discutendo. Una reazione violenta, improvvisa, ma il ragazzino soffre di disturbi comportamentali, stamattina in preda a una crisi si è scagliato contro il docente e un assistente scolastico che cercavano di calmarlo.

Anche alcuni ragazzini sono intervenuti per calmare il loro compagno, riportando escoriazioni e contusioni per le quali sono stati medicati dal personale di soccorso arrivato con l’ambulanza. A scuola sono arrivati anche i carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze di chi era presente.

Nessuna denuncia, il ragazzino ha problemi, è seguito con sostegno psicologico, una situazione di fronte alla quale il sindaco del paese invita al rispetto per le persone coinvolte e soprattutto dell’adolescente, del suo disagio e che per questo dice “va aiutato, non criminalizzato”.