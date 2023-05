Varese, cade dalla parete di arrampicata della scuola: grave studente di 18 anni

Varese – Grave incidente durante l’ora di educazione fisica all’Istituto superiore Newton di Varese, coinvolto uno studente di 18 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.

È accaduto ieri intorno alle 12.30, la dinamica era ancora da ricostruire. Sembra che il diciottenne durante l’ora di educazione fisica fosse impegnato nella palestra dell’istituto in un esercizio sulla parete di arrampicata, all’improvviso avrebbe mancato la presa perdendo l’equilibrio e cadendo rovinosamente a terra.

L’impatto al suolo è stato violento e non è avvenuto sul tappetino messo a protezione delle attività che avrebbe attutito l’urto. Subito è scattato l’allarme con la richiesta di intervento ai soccorsi, arrivati a scuola con ambulanza e auto medica. Le condizioni dello studente sono apparse gravi, è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva neurochirurgica.