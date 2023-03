Striscioni animalisti contro l’uccisione degli orsi in Trentino

Continua “l’offensiva primavera” del Movimento Centopercentoanimalisti per denunciare, fuori dalle mura trentine quella che definiscono "la vergogna dell’uccisione degli orsi". Nella notte tra mercoledì e giovedì i militanti hanno affisso striscioni in difesa degli orsi ad Origgio (ex Novartis), sulla strada provinciale tra Saronno e Rescaldina e a Turate. Uno striscione in particolare citava la Regione Abruzzo, dove gli orsi sono sacri."In Trentino – spiegano in una nota – è in atto la caccia all’orso marchiato con la sigla MJ5: per catturarlo o per ucciderlo? E’ ora di avviare un boicottaggio di questi territori evitando di andarci in vacanza e di comperarne i prodotti: unico modo per indurre gli amministratori locali a cambiare politica".