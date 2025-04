Striscione sulla facciata del Comune: "C’è chi vuole stare dalla parte sbagliata"

Proprio nel giorno in cui Pavia 80 anni fa è stata liberata si è saputo che la mattina del 25 aprile, appeso alla facciata di palazzo Mezzabarba, è stato trovato uno striscione con scritto: "Il fascismo marcia ancora". "Non è con un lenzuolo lugubre - ha commentato il sindaco Michele Lissia - e uno slogan sconclusionato che si può cambiare quello che è stato conquistato con il coraggio e il sangue di un popolo. C’è ancora chi sceglie di stare dalla parte sbagliata. Noi invece continueremo a stare dalla parte della libertà e di tutti i valori contenuti nella nostra costituzione. Chi si ostina a non volerlo capire, è sempre in tempo per cambiare idea. Ma soprattutto per evitare di mancare di rispetto a tutte le vittime del Ventennio fascista e a coloro che hanno dato la vita per restituire la libertà e la democrazia". M.M.