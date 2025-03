Malpensa: lavare le divise? È straordinario. Aviapartner deve pagare gli arretrati

Malpensa, 21 marzo 2025 – Confermata ieri dalla Corte d’Appello di Milano la sentenza del giudice del lavoro di Busto Arsizio che aveva accolto il ricorso di un gruppo di lavoratori di Aviapartner di Malpensa, assistiti dal servizio legale di Cub Trasporti, riconoscendo loro arretrati da 3mila a oltre 8mila euro ciascuno per l’omesso lavaggio, negli anni, da parte dell’azienda dei dispositivi di protezione individuale consegnati con l’obbligo di indossarli durante il turno.

Scrive il sindacato Cub Trasporti Linate-Malpensa: “Questa sentenza riconosce come risarcimento dovuto ai lavoratori, per aver dovuto provvedere al posto del datore di lavoro al lavaggio dei loro indumenti protettivi, il corrispettivo di un’ora di straordinario per ogni settimana di lavoro, limitando la prescrizione ai dieci anni”.

Quindi fa rilevare: “Il risultato di questa causa porta un po’ di rimedio alla miseria di un rinnovo del Ccnl che non recupera neppure l’inflazione e la vacanza contrattuale di sette anni, per cui i sindacati confederali non hanno neppure impostato una vera lotta”. Conclude Cub Trasporti: “Prosegue il deposito delle cause riguardanti tutte le aziende di Malpensa e Linate con centinaia di lavoratori. Le aziende debbono provvedere a un serio servizio di lavaggio dei Dpi e non a un sistema messo in atto al solo scopo di scoraggiarne l’utilizzo da parte dei lavoratori”.

E ricorda: “Mercoledì prossimo dalle 13 alle 15 nella sede Cargo di Malpensa, alla presenza dei legali, continua la raccolta delle adesioni dei lavoratori di Airport per le cause sul riconoscimento dell’indennità lavaggio dei Dpi e il riconoscimento della maggiorazione domenicale”.