Accolto il ricorso di Aviapartner

Accolto il ricorso presentato da 10 lavoratori di Aviapartner di Malpensa assistiti dal servizio legale di Cub Trasporti: con Sentenza n. 300/2024, il Giudice del lavoro di Busto Arsizio ha accolto il ricorso presentato da 10 lavoratori di Aviapartner sono stati riconosciuti a loro arretrati da 3.000 a oltre 9.000 euro ciascuno, per l’omesso lavaggio, nel corso degli anni, da parte aziendale dei Dispositivi di Protezione Individuale che sono stati consegnati ai lavoratori con l’obbligo di indossarli durante l’attività lavorativa. Fa sapere Cub Trasporti "La sentenza del Giudice riconosce come risarcimento dovuto ai lavoratori, per aver dovuto provvedere al posto del datore di lavoro al lavaggio dei loro indumenti protettivi, il corrispettivo di un’ora di straordinario per ogni settimana di lavoro, così come già stabilito anche da precedenti sentenze che riguardavano lavoratori del settore aeroportuale". R.F.